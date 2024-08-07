Владимир Путин о ситуации в Курской области: «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области.

— Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи, — сказал Путин на совещании с членами правительства России в формате видеоконференции.

Глава государства распорядился оказать всестороннюю помощь пострадавшим и назначил первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова координировать эту работу. После совещания с членами правительства Путин проведет встречу с руководством силовых ведомств и Генштаба.

До этого Минобороны России опубликовало официальное заявление по ситуации в Курской области, где в течение ночи продолжались боевые действия между российскими войсками и подразделениями ВСУ.