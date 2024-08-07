В Казани предлагают увеличить штрафы безбилетникам до 2,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров предложил на заседании Казгордумы увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его мнению, это позволит повысить правосознание пассажиров и сделать более эффективной бескондукторную систему, которая была введена для решения проблемы нехватки кадров.

В настоящее время в Казани не хватает 621 кондуктора, что составляет 36% от общей потребности. Бескондукторная система уже работает на всех электрических видах транспорта, освободив 224 кондуктора, из которых 18 переобучили на водителей, а 12 перевели в контрольно-ревизионный отдел.

Шакиров отметил, что в России размер штрафов за безбилетный проезд колеблется от 500 до 2,5 тысячи рублей. По его мнению, повышение штрафов будет действенным механизмом для пресечения правонарушений в сфере общественного транспорта.

Подчеркнем, что на сегодняшнем заседании Шакиров также предложил включить в перечень участников программы соципотеки водителей общественного транспорта. По его словам, такая мера должна способствовать решению проблемы дефицита кадров в отрасли.



Анастасия Фартыгина