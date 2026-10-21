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Мишустин: торговля России и Китая за 25 лет выросла в 30 раз

10:45, 21.10.2026

При этом Москва и Пекин практически полностью перешли в расчетах на национальные валюты

Мишустин: торговля России и Китая за 25 лет выросла в 30 раз
Фото: Динар Фатыхов

Российско-китайский товарооборот вырос за 25 лет более чем в 30 раз, несмотря на внешнее давление. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-китайских переговорах, передает ТАСС.

— Несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует очень хорошую динамику: за 25 лет наш взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз, — сказал он.

взято с сайта kremlin.ru

При этом Москва и Пекин практически полностью перешли в расчетах на национальные валюты, подчеркнул Мишутин.

Напомним, российский авторынок в 2027 году вырастет на 4—5% или останется на уровне 2026-го. Такой прогноз на форуме CarX 2026 озвучили представители «большой четверки» китайских брендов — GWM (Haval), Tenet, Geely и Changan.

Галия Гарифуллина

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