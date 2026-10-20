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Apple представит первый MacBook с сенсорным экраном

16:34, 20.10.2026

Компания проведет презентацию 28 октября

Apple представит первый MacBook с сенсорным экраном
Фото: Laurenz Heymann на Unsplash

Apple проведет 28 октября презентацию Pro and tell в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытый пресс-релиз компании.

Компания представит первый MacBook с сенсорным экраном, новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, а также обновленные iMac и iPad mini.

Сенсорный MacBook получит OLED-дисплей и интерфейс Dynamic Island, как у iPhone, — эти технологии на Mac используются впервые. Компьютер будет работать на чипах M5 Pro и M5 Max, как и текущие версии MacBook Pro.

Розничные магазины готовятся запустить новые товары в продажу 6 ноября.

Акции Apple дешевеют на 1,1% на предварительных торгах во вторник.

Ранее сообщалось, что Apple представила первый хаб для умного дома и обновила HomePod mini. По оценкам, стартовая цена устройства составит около 350 долларов.

Алсу Сабирзанова

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