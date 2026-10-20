Цифровые платформы в ТЭК могут принести экономике до 385 млрд к 2036 году

Главное препятствие для развития платформ — недостаточная экономическая заинтересованность участников рынка

Развитие цифровых платформ в топливно-энергетическом комплексе может принести российской экономике накопленный эффект в 45 млрд рублей к 2030 году и 385 млрд — к 2036-му. Такую оценку представила экспертная группа «Энергетика» под руководством гендиректора «Т Плюс» Павла Сниккарса, сообщает РБК.

Главное препятствие для развития платформ — недостаточная экономическая заинтересованность участников рынка. «Цифровая платформа сама по себе не создаст новых мощностей и не заменит инвестиции в инфраструктуру. Но она может помочь эффективнее использовать то, что уже построено», — отметил Сниккарс.

Рабочая группа выделила четыре направления: геологическая платформа данных для добывающих компаний, платформа выбора поставщиков и энергосервисов, платформа присоединения к электросетям и перераспределения мощности, а также платформа поставки и перепродажи тепловой энергии.

Реализацию планируют в три этапа: в 2027—2030 годах — создание условий и пилоты, в 2031—2033 — масштабирование, в 2034—2036 — формирование устойчивой платформенной среды. Результаты обсудят на «Дне платформенной экономики» в ноябре.

Национальную стратегию развития цифровых платформ до 2036 года правительство разрабатывает по поручению Владимира Путина. Ее финальную версию должны представить президенту в феврале 2027 года.

Ранее сообщалось, что совокупный оборот российских цифровых компаний в прошлом году превысил 21 трлн рублей. Прирост составил почти 20%.

Алсу Сабирзанова