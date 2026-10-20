Эксперт назвал средний срок продажи б/у машины в России

Быстрее всего «уходят» автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей

Средний срок продажи б/у машин колеблется от одного дня до нескольких месяцев. За последний год «скорость продаж» подержанных легковушек сократилась незначительно — лишь на несколько дней, сообщил «Реальному времени» руководитель бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто Сергей Хахулин.

— В данном вопросе все зависит от цены машины, ее класса, сезонности и ситуации в экономике. Бывает, что легковушка уходит за день, поскольку цена хорошая. В среднем автомобили до 500 тыс. находят своего покупателя за неделю, премиум-сегмент — до 45 дней, — рассказал изданию эксперт.

При этом средний срок владения автомобилем в России составил 8 лет, добавил он.

О том, как устроены продажи, сколько в среднем стоят б/у машины и с какими сложностями сталкиваются покупатели, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров