В Казани водителей общественного транспорта предложили включить в перечень участников социальной ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

В Казани водителей общественного транспорта предложили включить в перечень участников программы социальной ипотеке. Такую идею на 31-м заседании Казгордумы озвучил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, такая мера должна способствовать решению проблемы дефицита кадров в отрасли. На данный момент в Казани не хватает 678 водителей и 621 кондуктора. Шакиров отметил, что причиной столь острого дефицита стали низкие зарплаты, тяжелые условия труда и постоянные переработки.

Так, на данный момент средняя зарплата водителей автобусов составляет 110 тыс. рублей, троллейбусов — 84 тыс. рублей, трамваев — 78 тыс. рублей. Для сравнения Шакиров привел пример оплаты труда водителей грузовиков — это 200—250 тыс. рублей.

В настоящее время в городе действует три меры поддержки, которые призваны решить проблему. Среди них — бесплатное переобучение на категорию D, места в общежитиях для иногородних, ежегодная индексация зарплаты, бескондукторная оплата проезда.

— Однако принимаемые меры не позволяют в значительной мере уменьшить дефицит водительских кадров. Одним из решений могло бы стать включение в программу образования целевого обучения водителей категориям C и D, — предложил спикер.

«Реальное время» писало, что искусственный интеллект будет проверять водителей такси и общественного транспорта на их трезвость и соблюдение правил поведения на дороге. Кроме того, таксистов хотят привлечь для разгрузки общественного транспорта. Эти и другие инициативы обсудили на совещании представителей органов власти с участниками рынка автотранспортных перевозок и такси.

Елизавета Пуншева