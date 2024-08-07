Минпромторг России может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили. Об этом «Газете.ru» сообщило ведомство.

— На данный момент Минпромторг продолжает анализировать динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора, — пояснили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в Минпромторге напомнили о программах льготного автокредитования и лизинга, которые призваны стимулировать спрос на автотехнику.

Минпромторг продолжает анализировать динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники. Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее появилась информация о том, что с 1 октября в России могут повысить утилизационный сбор на автомобили. По словам авторов законопроекта, утильсбор поможет отечественному автопрому. Его запланировали поднять на 70%, а затем ежегодно повышать на 10—20% до 2030 года.

Через 10 дней после этого Российская ассоциация автодилеров обратилась к Минпромторгу с просьбой перенести повышение сбора на 2025 год. По их словам, им нужно время для определения видов автомобилей, спецтехники и прицепов, которые не производятся в России, а также разработки механизмов поддержки для отечественного автопрома.

Олег Исаков