Германия привлечет около €230 млрд инвестиций от Amazon, Microsoft и Nvidia

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Максим Платонов

Германия договорилась о привлечении инвестиций в объеме около €230 млрд с компаниями, среди которых Amazon, Microsoft и Nvidia. Об этом на пресс-конференции по итогам инвестиционного саммита в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

— Только Amazon объявил об объеме инвестиций в размере €16 млрд. Еще вчера мы слышали о масштабных инвестиционных планах Nvidia. RWE, Schwarz Gruppe, Blackstone, Microsoft, Sanofi — список длинный и обширный, — сказал он.

— До сегодняшнего дня этими инвесторами, которых мы видели и с которыми говорили, были обещаны в общей сложности около €230 млрд инвестиций, — сообщил канцлер.

Ранее сообщалось, что отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии. Нарастить поставки сжиженного природного газа из Норвегии и США стране мешает нехватка судов для перевозки топлива.

Алсу Сабирзанова