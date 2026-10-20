Выход Армении из ЕАЭС ужесточит условия трудовой миграции для ее граждан

По прогнозу, объем денежных переводов в Армению из стран ЕАЭС снизится с $3,95 млрд до $1,85 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Выход Армении из ЕАЭС приведет к ужесточению условий трудовой миграции для граждан страны. Об этом говорится в совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, передает пресс-служба правительства РФ.

— Приостановление участия Армении в ЕАЭС повлечет прекращение режима трудовой деятельности для мигрантов из республики, работающих в странах Союза, — говорится в документе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным Евразийской экономической комиссии, в 2025 году численность трудящихся из Армении в других государствах — членах ЕАЭС составила 126,9 тыс. человек. По прогнозу, объем денежных переводов в Армению из стран ЕАЭС снизится с $3,95 млрд до $1,85 млрд.

Ранее сообщалось, что Пашинян подписал решение о создании рабочей группы с РФ по армянским ж/д.

Алсу Сабирзанова