Дети сотрудников ФССП получат отдельную квоту для поступления в вузы

Фото: Максим Платонов

Дети сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), выполняющих задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, получат право на поступление в вузы по отдельной квоте. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, дети сотрудников ФССП, работающих в зоне спецоперации, смогут поступать в вузы без прохождения вступительных испытаний. Исключением являются дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что аналогичное право уже имеют дети военнослужащих, направленных в другие государства органами госвласти России и участвовавших в боевых действиях, а также дети сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, могут предоставить субсидии на приобретение или строительство жилья в течение 3 лет. На данный момент ожидание жилищной субсидии превышает 6 лет. Это связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета и отсутствием законодательно утвержденных сроков обеспечения.

