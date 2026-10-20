Экс-замначальника полиции Челнов Фаизова доставили на допрос в Следком

Сегодня с самого утра в доме Фаизова проходят обыски

Бывший заместитель начальника полиции Набережных Челнов — начальник Следственного управления Марат Фаизов доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом Chelny-biz.ru стало известно из собственных источников.

Сегодня с самого утра в доме Фаизова проходят обыски. Самого его якобы остановили при выезде из коттеджного поселка — он был за рулем своей иномарки.

В органах внутренних дел Марат Фаизов служит с 1999 года. Начинал с должности следователя следственного отдела при Электротехническом ОВД. На пост руководителя Следственного управления его назначили в 2015 году — после перехода Альберта Сорокина на вышестоящую должность.

В апреле этого года, напомним, была задержана Елена Ганиева, заместитель Фаизова. Известно, что за несколько месяцев до этих событий он покинул занимаемую должность и вышел на заслуженный отдых.

Ранее сообщалось, что прокурор РТ подал в суд на МВД за неправильное увольнение бывшего замначальника следственной части УВД Челнов Елены Ганиевой.

Алсу Сабирзанова