АБД предложила разработать правила хранения данных россиян за рубежом
Предложение связано с атаками беспилотников на дата-центры российских компаний
Ассоциация больших данных (АБД) заявила о готовности разработать правила безопасного хранения и обработки персональных данных россиян в дата-центрах дружественных стран. Об этом РБК сообщили в ассоциации.
Предложение связано с атаками беспилотников на дата-центры российских компаний. В АБД считают, что хранение данных на нескольких площадках, в том числе за рубежом, поможет избежать перебоев в работе цифровых сервисов при повреждении инфраструктуры.
Новые правила, как предполагается, будут действовать ограниченное время, но пользоваться зарубежными дата-центрами компании смогут не только после атак, но и для заранее подготовленного резервного хранения. При этом размещение информации за рубежом не должно снижать уровень ее защиты — российские компании по-прежнему будут отвечать за безопасность персональных данных независимо от страны хранения.
В АБД считают, что разработку правил нужно начать как можно скорее, и готовы в экстренном порядке подготовить предложения для обсуждения с профильными ведомствами и участниками рынка.
Напомним, в октябре беспилотники неоднократно атаковали дата-центры крупных российских компаний, включая «Яндекс» и Сбербанк.
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