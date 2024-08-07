«Ведется колоссальная работа»: Путин заявил, что в России в 2024-м появится свыше 700 объектов инфраструктуры

Фото: Артем Гафаров

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам развития строительной отрасли в стране. Глава государства отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи, а в планах до конца текущего года построить более 700 объектов инфраструктуры.

— По строительству социальных объектов ведется колоссальная работа, она будет продолжена дальше, — заявил Владимир Путин. — В России в этом году планируется построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения.

Активное строительство социальных объектов ведется и в столице Татарстана. Так, недавно стало известно, что проекты трех новых детских садов в Казани, рассчитанных более чем на 600 мест, прошли экспертизу проектной документации и инженерных изысканий.



Олег Исаков