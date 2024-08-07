В Минюсте Татарстана назначили нового замминистра
Сегодня коллективу Министерства юстиции Татарстана представили нового заместителя министра — 43-летнего Марата Низамиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Марат Низамиев будет отвечать за материально-техническое, организационно-правовое и информационное обеспечение деятельности мировых судей республики. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти.
Напомним, что Гузалию Закариеву назначили новым заместителем министра здравоохранения республики. Ранее она занимала должность заместителя директора ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.