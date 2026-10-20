Страховщики предложили исключить выплаты по нестраховым случаям

Сейчас документ находится на согласовании в ЦБ и Минфине

Фото: Динар Фатыхов

Страховые компании подготовили законопроект, который исключит возможность для судов обязывать их производить выплаты по случаям, не являющимся страховыми по договору. Об этом пишет «Ъ».

Поправки предлагается внести в закон «Об организации страхового дела». Сейчас документ находится на согласовании в ЦБ и Минфине, внести его в Госдуму планируется до конца года.

В частности, предлагается дополнить статью о страховом риске и страховом случае пунктом, согласно которому страховщик может ограничить договор перечислением событий, не рассматриваемых как страховой риск. В их число могут входить события, наступление которых обусловлено действиями или бездействием страхователя или выгодоприобретателя, в том числе нарушением обязательных требований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Банке России положительно оценивают идею конкретизации всех включенных в покрытие рисков. Там отметили, что непредвиденные выплаты негативно сказываются на финансовой устойчивости страховщиков, а их желание обезопасить себя приводит к завышению стоимости услуг.

Проблема обострилась в связи с ростом споров, связанных с прилетами БПЛА. По статистике страхового брокера Remaind, из более чем 30 подобных случаев 90% закончились победой истца. Участники рынка считают, что более четкое определение покрытия и исключений повысит предсказуемость убытков и упростит оценку рисков.

Ранее сообщалось, что Ozon закроет страховую программу для пострадавших от атак продавцов. Она перестанет действовать с 13 октября.

Алсу Сабирзанова