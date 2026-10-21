Самолет Уиткоффа прибыл в Санкт-Петербург
В аэропорте его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа приземлился в Пулково (Санкт-Петербург). Это следует из данных flightradar24.
В аэропорте его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Затем кортеж покинул территорию Пулково, передает РИА «Новости».
Вчера Уиткофф присутствовал на переговорах по украинскому урегулированию в Осло. Участие приняли также Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Дистанционно присоединился зять американского лидера Джаред Кушнер.
Уиткофф представит России элементы мира, которые обсудили на переговорах, заявил Стубб. Йонас Гар Стёр отметил, что представитель США проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».