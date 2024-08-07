В Казани введут запрет на использование маломерных судов во время проведения «Казанского триатлона»

Фото: Максим Платонов

На реке Казанке будет введен запрет на передвижение маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Ограничение связано с проведением «Казанского триатлона — 2024» в августе. Соответствующее постановление было принято Кабмином Татарстана.

Запрет будет действовать 10 августа с 4.30 до 10.00 на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Исключение составляют суда, которые будут задействованы в организации и проведении соревнований. Запрет вводится для обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана будет обеспечивать дежурство на реке в период действия запрета. Также ведомство проведет работу по информированию населения о временном ограничении на передвижение по Казанке.

Помимо этого, в субботу ограничат движение транспорта на ряде улиц. Ограничения будут действовать с 4.30 до 16.00 10 августа. С полным списком можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Рената Валеева