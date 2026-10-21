Ремонт дорог в Елабуге начался до заключения госконтракта — в УФАС возбудили дело

Речь идет о закупке ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» на ремонт девяти участков улично-дорожной сети города

Фото: Максим Платонов

Татарстанское УФАС возбудило дело по признакам сговора в отношении заказчика и двух частных компаний. Речь идет о закупке ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» на ремонт девяти участков улично-дорожной сети города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальная цена контракта составила 165,5 млн рублей. Договор на сумму в 159,9 млн был подписан 31 мая с ООО «А.Элит-групп».

— Несмотря на указанную в государственном контракте дату, первая информация о ремонтных работах появилась еще 13 мая — в сети Интернет опубликовали видеозапись о начале асфальтирования дорожной сети Елабуги. Схему объезда участков, на которых ведутся работы, с Госавтоинспекцией согласовали еще раньше — 11 мая, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

30 мая ремонт дорог зафиксировали выехавшие в Елабугу сотрудники Татарстанского УФАС России.

— Работы, которые были указаны в госконтракте, по факту были начаты еще до того, как были подписаны официальные документы. Это лишило других участников возможности получить доступ на выполнение ремонтных работ и создало преимущества тем компаниям, которые были привлечены заранее, — подтвердили в антимонопольной службе.

Основным подрядчиком тоже оказалось не ООО «А.Элит-групп», с которым заключили контракт, а ООО «Спецстройсервис». Компанию привлекли к ремонту по договору субподряда.

Дело в отношении заказчика и двух частных компаний возбуждено сразу по двум статьям закона о защите конкуренции. Первая запрещает ограничение конкуренции на торгах, вторая — сговор между хозяйствующими субъектами при проведении конкурентных процедур.

Напомним, в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор четырех компаний на торгах по поставке оборудования и замене лифтов в Татарстане. Виновными признаны АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Лифт-Строй компания», ООО «Татлифт» и ООО «Трансэнерго». Сумма назначенного компаниям штрафа превысила 17 млн рублей.

Галия Гарифуллина