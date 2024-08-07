Российский каноист Захар Петров вышел в полуфинал Олимпиады в Париже

Фото: Динар Фатыхов

Российский гребец Захар Петров пробился в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. В квалификационном заезде он показал результат 3 минуты 49,86 секунды, заняв второе место.

Полуфинальные заезды состоятся в пятницу.

Напомним, что вчера Петров со своим сокомандником Алексеем Коровашковым вышли в полуфинал соревнований на каноэ-двойках на Олимпиаде в Париже. В квалификации гребного спринта на дистанции 500 метров они показали результат 1 минута 38,65 секунды, заняв первое место и установив олимпийский рекорд, прежний держался с Олимпиады-2004 (1.38,91). Полуфинальные заезды пройдут в четверг.



Анастасия Фартыгина