Президент России призвал регионы страны оказать помощь Курской области

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал власти регионов страны включиться в оказание помощи Курской области. На нее, напомним, совершена попытка нападения со стороны вооруженных сил Украины.

Минобороны опубликовало официальное заявление по ситуации в Курской области, где в течение ночи продолжались боевые действия между российскими войсками и подразделениями ВСУ.

Глава государства назвал действия Киевского режима «очередной масштабной провокацией».

На совещании правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев доложил о готовности оказать всю необходимую помощь жителям области, включая медицинский персонал, медикаменты, строительные материалы и размещение.

Глава государства назвал действия Киевского режима «очередной масштабной провокацией». взято с сайта kremlin.ru

— Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все, — ответил Путин. —Руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане, так что очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов России.

Олег Исаков