В Казани продают 29-летний удлиненный внедорожник с пробегом 12 тыс. км

Из-за удлинения кузова авто претерпело ряд конструктивных изменений

Фото: скриншот с сайта Авито

В Казани выставили на продажу ВАЗ-21218 «Фора» — это удлиненная на 30 сантиметров трехдверная версия внедорожника LADA 4x4 (Нива). Машина сошла с конвейера в 1997 году, но пробег к сегодняшнему дню составил всего 12 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Согласно предоставленным фото, внешне машина в версии «лонг» отличается от обычной «Нивы» слегка выпирающей крышей. Также, судя по опубликованным данным, из-за удлинения кузова авто претерпело ряд конструктивных изменений, у него удлиненные двери и дверные проемы, усиленная конструкция кузова. Стоимость экземпляра — 410 тыс. рублей.

скриншот с сайта Авито

Удлиненную «Ниву» с 1996-го по 2011 год мелкосерийно выпускало тольяттинское предприятие «ПСА Бронто».

скриншот с Avito

Ранее сообщалось, что в 2026 году средняя стоимость подержанного автомобиля в России осталась на уровне прошлого года — 1,7 млн рублей, однако реальный бюджет большинства покупателей существенно ниже: чаще всего машины приобретают в диапазоне от 500 тыс. до 1,1 млн рублей. При этом сроки реализации машин с пробегом при сохраняющемся спросе сократились, а структура рынка по-прежнему формируется преимущественно частными продавцами — на их долю приходится более половины объявлений. О том, как устроены продажи, сколько времени на них уходит и с какими сложностями сталкиваются покупатели, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров