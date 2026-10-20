MEXC прекращает обслуживание пользователей из России и Белоруссии

В компании подчеркнули, что активы пользователей остаются в безопасности

Криптовалютная биржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям в России и Белоруссии. Об этом сообщила торговая площадка, передает ТАСС.

— В рамках работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Белоруссии, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что активы пользователей остаются в безопасности. Затронутые изменениями пользователи получат индивидуальные уведомления со сроками и порядком закрытия позиций и вывода средств. Если уведомление не получено, аккаунт продолжит работать в обычном режиме.

MEXC подтвердила приверженность соблюдению нормативных требований и защите пользователей по всему миру.

Ранее сообщалось, что криптобиржу Bitget взломали, украв оттуда более 350 млн долларов. После инцидента на площадке приостановлен вывод средств для проведения проверки безопасности.

Алсу Сабирзанова