В Казани на троллейбусном маршруте №1 введут дополнительную остановку

Ее введут в схему движения с 24 октября

В Казани на троллейбусном маршруте №1 появится дополнительная остановка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Остановка будет называться «Улица Большая Крыловка». Она расположится на улице Мулланура Вахитова при движении в направлении к Горьковскому шоссе между остановками «Ул. Мулланура Вахитова» и «Ул. Поперечно-Базарная».

Ее введут в схему движения с 24 октября.

Напомним, с 1 сентября казанское метро перешло на усиленный режим работы. В утренние и вечерние часы пик по будням на линии курсируют 11 электропоездов.

Галия Гарифуллина