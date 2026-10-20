Средняя цена б/у автомобиля в России в 2026 году составила 1,7 млн рублей

Однако чаще всего россияне покупают авто до 1,1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Б/у машины в России в среднем стоят 1,7 млн рублей. При этом чаще всего россияне покупают бывшие в употреблении автомобили в ценовом разбросе 500 тыс. — 1,1 млн рублей, сообщил «Реальному времени» руководитель бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто Сергей Хахулин.



— Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в 2026 году составила 1,7 млн рублей, ценовой показатель остался на уровне прошлого года. Однако самый распространенный бюджет, в котором люди покупают легковой транспорт, — от 500 тыс. до 1,1 млн рублей, — поделился с изданием собеседник.

Он добавил, что большая часть пользователей покупают машину у частника, так как от них предложений на площадке больше. Кроме того, покупатели убеждены в том, что владелец машины хорошо ухаживал за ней и должным образом обслуживал.

О том, как устроены продажи б/у машин, сколько времени на них уходит и с какими сложностями сталкиваются покупатели, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров