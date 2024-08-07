«Главная задача — обеспечение безопасности»: Рустам Минниханов провел заседание по подготовке к саммиту БРИКС

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в рамках подготовки к саммиту проводится большая организационная работа в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом и коллегами из министерств и ведомств. Об этом он рассказал на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС в 2024 году, передает пресс-служба главы республика.

— До саммита остается всего два с половиной месяца. Мы вышли на финишную прямую в процессе подготовки. Необходимо слаженно и с большой ответственностью подойти к выполнению всех запланированных мероприятий. Главная задача — обеспечение безопасности, — подчеркнул раис.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что ремонтные работы завершены на 18 участках дорог. Дополнительно высажено 300 деревьев и 5 тыс. кустарников. Выполнена замена сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на 14 участках дорог, реконструировано 5,5 км сетей.

Завершено благоустройство шести общественных пространств: парк Тысячелетия, протока Булак с заменой фонтанного комплекса, пешеходная улица Баумана, площадь Тысячелетия у стен Казанского Кремля, сквер Котельникова и сквер Коротченко. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работы по благоустройству продолжаются на двух объектах: входная группа парка Горького и приветственная стела «Казань». Отремонтировано здание Казанской ратуши.

Особое внимание Рустам Минниханов поручил уделить подготовке инфраструктуры гостеприимства, обучению персонала гостиниц и повышению его квалификации. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что для этих целей будет организован специальный семинар.

Также Минниханов постановил, что дни проведения саммита глав государств БРИКС, 22—24 октября этого года, станут выходными для чиновников, которые работают в Казани.

Через две недели, 21 августа, в Москве пройдет заседание федерального оргкомитета, где оценят готовность республики.

Рената Валеева