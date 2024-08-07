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Рустам Минниханов поручил направить гуманитарную помощь жителям Курской области

17:46, 07.08.2024
Рустам Минниханов поручил направить гуманитарную помощь жителям Курской области
Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал власти регионов страны включиться в оказание помощи Курской области. На нее, напомним, совершена попытка нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Глава государства назвал действия Киевского режима «очередной масштабной провокацией».

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