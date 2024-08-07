Шахматистку Амину Абакарову отстранили от участия в соревнованиях до заключения правоохранительных органов

Фото: Владимир Васильев

Федерация шахмат России отстранила от соревнований спортсменку Амину Абакарову. По словам ФШР, Абакарова попыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову.

По информации СМИ, 2 августа, перед матчем на чемпионате Дагестана, Абакарова подлила сопернице Умайганат Османовой под доску неизвестное вещество. Последней во время партии стало плохо.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал данный инцидент.

— Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации, — сказал он.

Филатов: «На основании результатов расследования будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации спортсменки». взято с сайта Федерации шахмат России

Олег Исаков