Госдума одобрила создание института непубличных кредитных рейтингов
Информация о таком рейтинге будет предоставляться только лицам, заранее определенным в договоре: акционерам, кредиторам, ключевым контрагентам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России института непубличных кредитных рейтингов для защиты бизнеса от санкционных и других угроз, связанных с раскрытием внутренней информации. Документ инициировала группа депутатов и сенаторов, передает ТАСС.
Информация о таком рейтинге будет предоставляться только лицам, заранее определенным в договоре: акционерам, кредиторам, ключевым контрагентам. По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, это позволит предприятиям привлекать финансирование с минимальными рисками, а кредиторы и контрагенты смогут принимать взвешенные решения.
Законопроект также предлагает разрешить присваивать рейтинги облигациям до регистрации выпуска, чтобы инвесторы могли заранее изучить будущие бумаги, а компания — подготовить размещение. После регистрации агентство примет решение по рейтингу повторно.
Кроме того, устанавливаются единые правила для статуса «под наблюдением»: по одному основанию он будет действовать до трех месяцев. Апелляцию компании на решение о присвоении рейтинга рассмотрят до того, как рейтинг будет считаться присвоенным. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.
Ранее сообщалось, что Госдума поддержала регулирование инвестиций российских банков за рубежом.
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