Российские селлеры попросили правительство скорректировать закон о платформенной экономике

В частности, предлагается дать продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя

Фото: Максим Платонов

Президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков предложил внести правки в закон о платформенной экономике. Они направлены на устранение дисбаланса в правоотношениях, пресечение недобросовестной конкуренции и защиту прав участников рынка e-commerce. С его письмом ознакомился Ъ.



На данный момент для продавцов на цифровых платформах установлена плата за размещение на своих витринах товаров предпринимателей, а также за логистические, рекламные услуги. Селлеры просят разделить эти платежи и сделать их более прозрачными.

Так, в обращении Пасынкова предлагается дать продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя, запретить пессимизацию выдачи в отношении продавцов, использующих модель FBS (продажа со склада продавца), и за отказ от обработки заказов в официальные выходные и нерабочие праздничные дни.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в числе предложений:

исключение практики принудительного включения товаров продавцов в маркетинговые акции платформы;

фиксирование исключительного правоа селлера на установление розничной цены;

запрет для маркетплейсов на размещение рекламных блоков прямых конкурентов продавцов и кнопок «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальной карточки товара.

Обращение направлено в администрацию президента РФ, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Комитет Госдумы по экономполитике.

Напомним, недавно Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Департамент развития внутренней торговли Минпромторга попросили проверить изменение условий участия продавцов в маркетинговых акциях Ozon. Соответствующее письмо главам ведомств направил Союз электронной торговли.

Галия Гарифуллина