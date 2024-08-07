Марата Хуснуллина наградят званием «Почетный гражданин Казани»

Фото: Динар Фатыхов

Зампреда правительства России и бывшего министра архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Хуснуллина наградят званием «Почетный гражданин Казани». Той же чести удостоят управляющего МУП трест «Горводзеленхоз» города Розу Заббарову. Такое решение приняли в ходе сессии Казгордумы.

Как заявил мэр города Ильсур Метшин, период работы Хуснуллина на посту министра знаменуется реализацией ряда важных проектов: ликвидация ветхого жилья, постройка значимых объектов, которые стали визитной карточкой Казани, открытие первых пяти станций метро, проведение Универсиады — 2013.

— Уроженец Казани Марат Хуснуллин, несмотря на расстояние, хранит в своем сердце частичку родного края и оказывает постоянную всемирную поддержку проектов, направленную на развитие Татарстана и его столицы, — подчеркнул Метшин.

Что касается Заббаровой, при ее управлении трестом в Казани реализовали несколько проектов по озеленению и благоустройству столицы Казани. Среди них — «100 скверов», «Зеленый город» и «Цветущая Казань».

Вручение грамот, удостоверений и соответствующего знака на ленте состоится 30 августа в День города.

Напомним, в прошлом году званием «Почетный гражданин Казани» наградили президента баскетбольного клуба УНИКС Евгения Богачева. В ходе церемонии также отметили еще нескольких татарстанцев — их имена вписали в Книгу почета Казани.

Елизавета Пуншева