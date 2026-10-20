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Банкам грозит штраф до 20 млн за нарушения в рекламе

18:04, 20.10.2026

Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский

Банкам грозит штраф до 20 млн за нарушения в рекламе
Фото: взято с сайта ФАС России

Штраф для банков за нарушение законодательства в сфере рекламы должен быть не ниже 20 млн рублей. Об этом на полях Всероссийской тарифной конференции ФАС сообщил глава службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.

— Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 млн рублей за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками. Эта работа будет продолжаться, безусловно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что бизнес попросил ФАС проверить новые правила акций на Ozon. По словам представителей малого и среднего бизнеса, с 15 октября в ряде акций стало невозможно устанавливать лимит количества товара, продаваемого со скидкой.

Алсу Сабирзанова

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