На российском книжном рынке выросла популярность pop-up-книг

Ассортимент расширился более чем в 2,5 раза

Фото: Динар Фатыхов

В 2023—2025 годах продажи pop-up-изданий выросли на 68,3% в экземплярах. Ассортимент расширился более чем в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

При этом pop-up-книги все заметнее выходят за пределы детского чтения. Так, за восемь месяцев 2026 года 17,5% продаж в экземплярах пришлось на подарочные и коллекционные издания в возрастных категориях 16+ и 18+.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Такие книги особенно востребованы в качестве подарка: в 2025 году около 43% всех проданных экземпляров пришлось на ноябрь и декабрь.

Напомним, недавно россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей книг. Злоумышленники предлагают приобрести по низкой цене издания, якобы списанные со складов издательств, ретейлеров, маркетплейсов и других сервисов. Жертвам отправляют ссылки на вредоносные страницы, где необходимо указать данные карты и прочую личную информацию.

Галия Гарифуллина