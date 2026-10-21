Муниципальные бюджеты Татарстана получили бюджетные трансферты на 81 млрд рублей

В том числе поступило 46,4 млрд рублей субвенций

Фото: Динар Фатыхов

На сегодня бюджеты муниципальных образований Татарстана получили межбюджетные трансферты на общую сумму 81 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Из них:

дотации — 1,8 млрд рублей;

субсидии — 27,5 млрд рублей;

субвенции — 46,4 млрд рублей;

иные межбюджетные трансферты — 5,3 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средства поступили из республиканского бюджета.

Напомним, за девять месяцев исполнение по расходам, направленным на реализацию нацпроектов, в Татарстане достигло 40,8 млрд рублей. Это составляет 75% от годовых назначений.

Галия Гарифуллина