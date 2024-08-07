Минобороны России рассказало о ситуации в Курской области

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России опубликовало официальное заявление по ситуации в Курской области, где в течение ночи продолжались боевые действия между российскими войсками и подразделениями ВСУ.

Совместными усилиями подразделений Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ удалось не допустить продвижения противника вглубь территории России.

В ходе боевых действий авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 человек и 50 единиц техники, включая 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину (в том числе 12 «Козак», 2 «Страйкер»), инженерную машину разграждения и 6 автомобилей.

Также были уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

— Операция по уничтожению формирований ВСУ в районе Курской области продолжается, — сообщили в пресс-службе.