В Волгограде скончался водитель КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер

Фото: скриншот видео очевидцев

В больнице Волгограда скончался 43-летний Асламбек Усманов. Он около недели находился в крайне тяжелом состоянии после столкновения его КАМАЗа с пассажирским составом на перегоне Гремячая — Котельниково. Об этом сообщила супруга водителя, пишет ТАСС.

По сообщению СМИ, после аварии кабину вместе с Асламбеком оторвало и отбросило на несколько метров. Мужчину зажало, его достали и вертолетом санавиации экстренно перевезли в больницу Волгограда.

Врачи диагностировали у него множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Пострадавшего погрузили в искусственную кому. С Асламбеком работали нейрохирурги, вчера ему сделали операцию, но спасти мужчину не удалось. У него осталось двое детей.

Напомним, 29 июля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева