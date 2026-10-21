Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшими налоговыми начислениями на люксовые авто

Жители города, которые владеют такими транспортными средствами, должны заплатить в бюджет 166,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшими налоговыми начислениями на люксовые авто. Жители города, которые владеют такими транспортными средствами, должны заплатить в бюджет 166,8 млн рублей, сообщают «Известия».

В республике облагаются налогом порядка 1,2 тыс. премиум-автомобилей. Татарстан занял пятую строчку рейтинга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Больше всего налога на роскошь насчитали в Москве — 2,86 млрд рублей (43% от общего показателя). Там насчитывается около 18,7 тыс. люкс-каров. За столицей следует Санкт-Петербург с более чем 4 тыс. авто премиум-класса. Его жители уплатят порядка 592 млн рублей.

Также в топ вошли Московская область (около 534 млн рублей налога на 3,8 тыс. машин) и Краснодарский край (298,4 млн рублей и почти 2 тыс. авто).

Напомним, б/у машины в России в среднем стоят 1,7 млн рублей. При этом чаще всего россияне покупают бывшие в употреблении автомобили в ценовом разбросе 500 тыс. — 1,1 млн рублей.



Галия Гарифуллина