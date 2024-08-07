Более 50 человек обратились в Роспотребнадзор за возвратом денег у татарстанской IT-компании

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Татарстанская IT-компания «ЭдЭкс», базирующаяся в Иннополисе, вернула почти 5 млн рублей гражданам после обращений в Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

— На горячую линию ведомства поступило 52 звонка, которые касались нарушения срока возврата денежных средств при расторжении договора с ООО «ЭдЭкс», — уточнили там. — На сегодня всем гражданам, обратившимся на «горячую линию», в добровольном порядке возвращены денежные средства в размере 4 808 160 рублей.

«ЭдЭкс», также известный как Urban University, недавно стал новым генеральным партнером футбольного клуба «Сокол». Его, напомним, продавали на площадке «Авито».