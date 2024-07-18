Новый директор казанского ТЮЗа, обновленная форма ФК «Рубин», домашний арест экс-главы Управления ЗАГС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 июля.
- Ильнур Гайниев, бывший директор Мензелинского театра имени Сабира Амутбаева, назначен новым директором Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Об этом объявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на пресс-конференции. Также она прокомментировала стройку нового театра Камала и дело главы Буинского театра Раиля Садриева. Подробнее — в материале «Реального времени».
- До 5 сентября под домашний арест отправил Набережночелнинский горсуд бывшего начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллину. Ее задержали два дня назад по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве с премиями сотрудников на 6 млн 750 тысяч рублей, в суде экс-чиновница вину отрицала, передает журналист «Реального времени».
- Футбольный клуб «Рубин» представил три новых комплекта формы на сезон 2024/25. Например, один из комплектов включает в себя имена всех владельцев абонементов, еще один — символизирует успехи клуба в еврокубках.
- В Госдуме предлагают сократить срок получения жилищной субсидии военными до 3 лет. Сейчас ее ожидание может превышать 6 лет из-за недостаточного финансирования. Предложение поддержано Минобороны, которое запросило 571 млрд рублей для выделения субсидий 27 тысячам военных, однако в бюджете пока заложено лишь 13,3 млрд рублей, достаточных для 5,4 тысячи человек.
- Европейский парламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй пятилетний срок в качестве главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на эту должность лидерами стран Евросоюза.
- В Казани доработали проект застройки у торгового центра «Сувар Плаза» и озера Кабан, который представили в конце 2023 года. Вместо одного дома там могут появиться несколько. Также в планах реконструировать школу №41 и построить новый детский сад.
- Численность избирателей в Татарстане по состоянию на 1 июля 2024 года снизилась на 2 388 человек по сравнению с началом года. Это связано с периодической корректировкой данных, которая проводится дважды в год для обеспечения точности и легитимности голосования. В преддверии выборов депутатов Госсовета республики и органов местного самоуправления 8 сентября 2024 года, зарегистрировано 240 кандидатов.
- В борьбе за Суперкубок Единой лиги ВТБ 2024 года в Москве сразятся четыре сильнейших российских клуба — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — с двумя зарубежными участниками: сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Бешикташем». Турнир пройдет с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене».
- Сегодня в Набережночелнинском городском суде Татарстана подозреваемому по делу о взятке в 22 млн рублей бывшему вице-премьеру — министру образования республики Энгелю Фаттахову продлили арест на 2 месяца.
- Россия разработала два новых мобильных комплекса для защиты от дронов: «Леший» и «Гроза». «Леший» создает помехи, блокируя управление дронами, а «Гроза» защищает объекты от атак. Оба комплекса могут использоваться как в движении, так и стационарно.
- Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие 15 российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. В список вошли представители различных видов спорта, включая теннис, велоспорт, плавание и прыжки на батуте. Среди них — теннисисты Даниил Медведев, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, а также велогонщик Глеб Сырица.
- Вахитовский суд Казани назначил экспертизу долговой расписки о займе в 21 миллион рублей, выданном семье ректора КНИТУ-КАИ. Прокуратура Татарстана выразила сомнения в подлинности даты на расписке, подозревая, что она была подделана.
- Агентство по страхованию вкладов направит 1,2 млрд рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка», что позволит удовлетворить требования кредиторов первой очереди на 64,07%. Выплаты начнутся 26 июля благодаря реализации имущества банка и возврату долгов заемщиками.
- В Казани появится новый конноспортивный комплекс на 46 гектарах рядом с поселком Мирный. Он будет включать в себя конюшни, визит-центр, ресторан, спа-центр, глэмпинг, дома для аренды, котельную и спортивную школу, рассчитанную на 300 лошадей и 2 700 посетителей. Проект уже прошел антикоррупционную экспертизу и получил одобрение исполкома города.
- С 28 сентября авиакомпания China Eastern Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Шанхаем, которые будут выполняться три раза в неделю. Новые рейсы станут третьим направлением авиакомпании в России после Москвы и Санкт-Петербурга, расширяя возможности для туризма и деловых поездок между странами.
- В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь призывники смогут служить в организациях, выполняющих гособоронзаказ, решая таким образом проблему нехватки кадров в оборонно-промышленном комплексе. После службы сотрудники смогут продолжить работу в тех же организациях.
- Российский футбольный союз утвердил список из 68 судей, которые будут работать на матчах РПЛ и Кубка России в сезоне 2024/2025. В списке 23 главных арбитра, 39 помощников и 46 судей, работающих с системой VAR. Ранэль Зияков из Набережных Челнов вошел в число главных арбитров, но не будет работать с VAR.
- ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» объявило тендер на реконструкцию моста через реку Ик на границе с Татарстаном. Проект стоимостью 980 млн рублей должен быть завершен к октябрю 2026 года. Реконструкция необходима после разрушений, вызванных паводком в апреле этого года.
- В 2025 году начнется регулярное автобусное сообщение между железнодорожной станцией Нижние Вязовые и островом Свияжск. Новый маршрут будет согласован с графиком движения электропоездов, что позволит туристам удобно добраться до острова-града. Ранее действовали только временные автобусные рейсы.
Ключевые события 876-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские артиллерийские подразделения группировки «Север» успешно атаковали замаскированные позиции и личный состав ВСУ, используя самоходные гаубицы «Мста-С». Удары наносятся круглосуточно как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, что позволяет эффективно уничтожать цели противника.
- Десантники Новороссийского соединения с помощью FPV-дронов уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ на Ореховском направлении. Дроны, оснащенные камерами для ночной съемки, ежедневно сканируют линию фронта и атакуют выявленные цели противника, работая круглосуточно.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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