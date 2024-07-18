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За Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу сразятся два зарубежных клуба

09:36, 18.07.2024
За Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу сразятся два зарубежных клуба
Фото: Динар Фатыхов

В борьбе за Суперкубок Единой лиги ВТБ 2024 года по баскетболу примут участие две команды из-за рубежа — сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ», сообщается в телеграм-канале лиги.

Зарубежные клубы будут сражаться за кубок с четырьмя сильнейшими командами Единой Лиги по итогам прошедшего сезона:

  • ЦСКА;
  • УНИКС;
  • «Зенит»;
  • «Локомотив-Кубань».

Суперкубок-2024 пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, что баскетбольный клуб УНИКС претерпевает изменения. После ухода разыгрывающего Нено Димитриевича, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета казанского УНИКСа, клуб подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом и с российским тяжелым форвардом Сергеем Тороповым, который провел последние два сезона в «Зените».

Анастасия Фартыгина

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