За Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу сразятся два зарубежных клуба
В борьбе за Суперкубок Единой лиги ВТБ 2024 года по баскетболу примут участие две команды из-за рубежа — сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ», сообщается в телеграм-канале лиги.
Зарубежные клубы будут сражаться за кубок с четырьмя сильнейшими командами Единой Лиги по итогам прошедшего сезона:
- ЦСКА;
- УНИКС;
- «Зенит»;
- «Локомотив-Кубань».
Суперкубок-2024 пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».
Напомним, что баскетбольный клуб УНИКС претерпевает изменения. После ухода разыгрывающего Нено Димитриевича, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета казанского УНИКСа, клуб подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом и с российским тяжелым форвардом Сергеем Тороповым, который провел последние два сезона в «Зените».
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