За Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу сразятся два зарубежных клуба

Фото: Динар Фатыхов

В борьбе за Суперкубок Единой лиги ВТБ 2024 года по баскетболу примут участие две команды из-за рубежа — сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ», сообщается в телеграм-канале лиги.



Зарубежные клубы будут сражаться за кубок с четырьмя сильнейшими командами Единой Лиги по итогам прошедшего сезона:

ЦСКА;

УНИКС;

«Зенит»;

«Локомотив-Кубань».

Суперкубок-2024 пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, что баскетбольный клуб УНИКС претерпевает изменения. После ухода разыгрывающего Нено Димитриевича, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета казанского УНИКСа, клуб подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом и с российским тяжелым форвардом Сергеем Тороповым, который провел последние два сезона в «Зените».

Анастасия Фартыгина