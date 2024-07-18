Новый сезон — новая форма: «Рубин» представил комплекты на сезон 2024/25

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» разработал три комплекта формы на новый сезон, сообщили в клубе.

Первый комплект выполнен в традиционном рубиновом цвете и украшен градиентом с изображением главных достопримечательностей Татарстана. Второй комплект представлен в зеленом цвете. Особенностью этой формы является то, что в нее вшиты имена всех владельцев абонементов, которые поддерживали команду все последние годы.

Третий комплект — дань богатой истории клуба. Двадцать лет назад «Рубин» дебютировал в еврокубках. В честь этого события был разработан специальный комплект, который отражает все забитые мячи команды в европейских турнирах. Зеленые и красные секторы отображают домашние и гостевые голы соответственно.

Напомним, «Ак Барс Арену» проинспектировали перед стартом РПЛ. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов и гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов заявили, что поле после концерта Басты привели в порядок, а сам стадион надо использовать не только для футбола.

Рената Валеева