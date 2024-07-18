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В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня альтернативной гражданской службы

11:32, 18.07.2024
В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня альтернативной гражданской службы
Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесли законопроект, который позволит призывникам проходить альтернативную гражданскую службу в организациях, выполняющих гособоронзаказ.

Сегодня альтернативную службу можно пройти только в определенных организациях:

  • подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
  • органам исполнительной власти субъектов России;
  • в организациях Вооруженных сил в качестве гражданского персонала.

Однако предприятия, работающие над выполнением гособоронзаказа, испытывают нехватку рабочих рук. При этом молодые люди неохотно идут туда работать из-за непрестижности таких специальностей.

Новый законопроект призван решить эту проблему и восполнить дефицит кадров в организациях оборонно-промышленного комплекса. После прохождения альтернативной службы в таких организациях сотрудники смогут продолжить работу там же.

Напомним, что гендиректора АО «Уральские заводы» арестовали по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.

Анастасия Фартыгина

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