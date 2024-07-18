В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня альтернативной гражданской службы
В Госдуму внесли законопроект, который позволит призывникам проходить альтернативную гражданскую службу в организациях, выполняющих гособоронзаказ.
Сегодня альтернативную службу можно пройти только в определенных организациях:
- подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
- органам исполнительной власти субъектов России;
- в организациях Вооруженных сил в качестве гражданского персонала.
Однако предприятия, работающие над выполнением гособоронзаказа, испытывают нехватку рабочих рук. При этом молодые люди неохотно идут туда работать из-за непрестижности таких специальностей.
Новый законопроект призван решить эту проблему и восполнить дефицит кадров в организациях оборонно-промышленного комплекса. После прохождения альтернативной службы в таких организациях сотрудники смогут продолжить работу там же.
Напомним, что гендиректора АО «Уральские заводы» арестовали по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.
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