В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня альтернативной гражданской службы

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесли законопроект, который позволит призывникам проходить альтернативную гражданскую службу в организациях, выполняющих гособоронзаказ.

Сегодня альтернативную службу можно пройти только в определенных организациях:

подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

органам исполнительной власти субъектов России;

в организациях Вооруженных сил в качестве гражданского персонала.

Однако предприятия, работающие над выполнением гособоронзаказа, испытывают нехватку рабочих рук. При этом молодые люди неохотно идут туда работать из-за непрестижности таких специальностей.

Новый законопроект призван решить эту проблему и восполнить дефицит кадров в организациях оборонно-промышленного комплекса. После прохождения альтернативной службы в таких организациях сотрудники смогут продолжить работу там же.

Напомним, что гендиректора АО «Уральские заводы» арестовали по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.

Анастасия Фартыгина