В Свияжске запустят новый автобусный маршрут от станции до острова

Фото: Максим Платонов

В 2025 году планируется запустить регулярный автобусный маршрут, который свяжет железнодорожную станцию в поселке Нижние Вязовые и остров Свияжск. Расписание автобусов будет скоординировано с графиком движения электропоездов. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.



— Ранее там действовали временные автобусные рейсы. Чтобы до конца выработать эту логику, с 2025 года там будет курсировать нормальный рейсовый автобус, который будет подвязан под расписание электропоездов и будет доставлять едущих посетить остров-град Свияжск туристов до места, — сказал Черемнов.

Кроме того, в ближайшее время на железнодорожном вокзале Казань-1 начнет работу бизнес-зал, подобный тому, что уже есть в Казанском аэропорту. По словам Черемнова, на модернизацию железнодорожных вокзалов выделено 347 миллионов рублей.

