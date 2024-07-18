В Челнах арестовали экс-начальника Управления ЗАГС по афере под 7 млн

Фото: Динар Фатыхов

До 5 сентября под домашний арест отправил Набережночелнинский горсуд бывшего начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллину. Ее задержали два дня назад по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве с премиями сотрудников на 6 млн 750 тысяч рублей, в суде экс-чиновница вину отрицала, передает журналист «Реального времени».



На заседании суда адвокат фигурантки Аниса Алешина заявляла об отсутствии доказательств вины своей клиентки. Сама Гульшат Нигматуллина сообщила о большой работе по оцифровке актов гражданского состояния, выполненной в Татарстане в 2020 году, в условиях ковидных ограничений. Работа была выполнена в срок, подчеркнула она, но с оговоркой: «Возможно, в нашей деятельности были какие-то ошибки, недочеты. Но я надеюсь и верю, что это не было продиктовано из корыстных побуждений, злого умысла».

Представитель СК настаивал на водворении задержанной в СИЗО.

Дело расследует 6-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. Вопросы к Нигматуллиной появились после допросов двух других фигурантов дела. По информации «Реального времени», показания против бывшей начальницы дали и главбух — завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок Управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинова (с марта находится под запретом определенных действий), и бывший замначальника управления Ренат Ахметзянов (заочно арестованный в апреле и заключенный под стражу в мае после добровольного возвращения из Грузии).

По версии следствия, с подачи руководства управления начисленные сотрудникам ЗАГС выплаты стимулирующего характера за перевод и оцифровку незаконно обналичивались и возвращались начальству. На старте расследования речь шла о сотнях тысяч, на данный момент сумма выросла почти до 7 млн рублей. Но она еще может измениться, отмечают источники «Реального времени».

Ирина Плотникова