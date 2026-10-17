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Анвар Гатиятулин: «Нам тяжело даются голы в атаке»

00:32, 17.10.2026

Главный тренер казанцев оценил итоги матча с «Шанхай Дрэгонс»

Анвар Гатиятулин: «Нам тяжело даются голы в атаке»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) оценил итоги встречи.

— Сейчас на этом этапе нам тяжело даются голы в атаке. Моменты есть, но при этом где-то пропускаем легкие шайбы. Поэтому нужно смотреть и оценивать состояние. Мы не собираемся уходить от того хоккея, в который играли. Просто немного поменяли принципы игры в отдельных зонах, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против минского «Динамо» 18 октября.

Евгений Романов

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