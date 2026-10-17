Анвар Гатиятулин: «Нам тяжело даются голы в атаке»
Главный тренер казанцев оценил итоги матча с «Шанхай Дрэгонс»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) оценил итоги встречи.
— Сейчас на этом этапе нам тяжело даются голы в атаке. Моменты есть, но при этом где-то пропускаем легкие шайбы. Поэтому нужно смотреть и оценивать состояние. Мы не собираемся уходить от того хоккея, в который играли. Просто немного поменяли принципы игры в отдельных зонах, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против минского «Динамо» 18 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».