Урсула фон дер Ляйен утверждена на пост главы Еврокомиссии на второй срок

На первой сессии Европейского парламента нового созыва депутаты утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Согласно базовым соглашениям ЕС, глава Еврокомиссии назначается на эту должность раз в пять лет решением саммита глав государств и правительств стран Евросоюза. Ни у кого из серьезных аналитиков в Брюсселе нет ни малейших сомнений, что фон дер Ляйен будет утверждена.

Напомним, что на саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза приняли решение о выдвижении новых кандидатур на ключевые должности. Так, вместо Жозепа Борреля на пост главы дипломатии Евросоюза предложена кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

