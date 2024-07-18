Более 1 млрд рублей направят на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк»

Фото: Максим Платонов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 1,2 млрд рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 64,07% суммы установленных требований.

Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации его имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации. Выплаты начнутся 26 июля 2024 года.

Напомним, в апреле АСВ на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» дополнительно выделило 950,2 млн рублей.