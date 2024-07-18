РФС утвердил список судей на РПЛ и Кубок России: в него вошел главный арбитр из Набережных Челнов

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз представил список арбитров, которые будут работать на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России в сезоне 2024/2025, пишет РИА «Новости». Всего в списке 68 судей: 23 главных арбитра, пять резервных, 39 помощников судьи, четыре резервных ассистента.



46 судей из этого списка также будут помогать с системой видеоассистента рефери. Среди них — Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Евгений Буланов (Саранск), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Сергей Карасев (Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Артем Любимов (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Роман Сафьян (Москва), Алексей Сухой (Люберцы), Сергей Цыганок (Калининград), Сергей Чебан (Москва), Артем Чистяков (Азов), Павел Шадыханов (Москва), Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Трое главных арбитров не будут работать с VAR: Егор Егоров из Нижнего Новгорода, Ранэль Зияков из Набережных Челнов и Михаил Черемных из Перми.

Напомним, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не исключает, что в будущем может стать тренером. Сейчас он проходит обучение в академии Российского футбольного союза. До этого он проходил стажировку в московском «Динамо».

Рената Валеева