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Исполком Казани утвердил проект конноспортивного комплекса в Мирном на 46 га

10:07, 18.07.2024
Исполком Казани утвердил проект конноспортивного комплекса в Мирном на 46 га
Фото: Максим Платонов

В Казани появится новый конноспортивный комплекс. Как сообщало «Реальное время» в июне текущего года, проект проходил антикоррупционную экспертизу.

Исполком города утвердил соответствующий план, который предусматривает строительство комплекса на площади 46 га рядом с поселком Мирный на юге Казани. Документ с утверждением планировки территории опубликован в сборнике документов мэрии.

Согласно проекту, на территории комплекса будут расположены следующие объекты:

  • конноспортивный комплекс на 300 голов лошадей и вместимостью до 2 700 посетителей;
  • существующая конюшня на 18 голов лошадей и вместимостью 18 посетителей;
  • визит-центр площадью до 150 кв. м;
  • ресторан на 90 посетителей;
  • спа-центр и баня вместимостью на 106 посетителей;
  • глэмпинг на 94 шт. и 302 места;
  • дома для аренды на 6 шт. и 84 места;
  • котельная;
  • спортшкола местного значения.

Новый комплекс будет располагаться южнее жилого массива Мирный, юго-западнее улицы Новосельской — примерно от мечети «Мухаммад» до кладбища Мирный вдоль улицы Новосельской.

Рената Валеева

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