Исполком Казани утвердил проект конноспортивного комплекса в Мирном на 46 га

Фото: Максим Платонов

В Казани появится новый конноспортивный комплекс. Как сообщало «Реальное время» в июне текущего года, проект проходил антикоррупционную экспертизу.

Исполком города утвердил соответствующий план, который предусматривает строительство комплекса на площади 46 га рядом с поселком Мирный на юге Казани. Документ с утверждением планировки территории опубликован в сборнике документов мэрии.

Согласно проекту, на территории комплекса будут расположены следующие объекты:

конноспортивный комплекс на 300 голов лошадей и вместимостью до 2 700 посетителей;

существующая конюшня на 18 голов лошадей и вместимостью 18 посетителей;

визит-центр площадью до 150 кв. м;

ресторан на 90 посетителей;

спа-центр и баня вместимостью на 106 посетителей;

глэмпинг на 94 шт. и 302 места;

дома для аренды на 6 шт. и 84 места;

котельная;

спортшкола местного значения.

Новый комплекс будет располагаться южнее жилого массива Мирный, юго-западнее улицы Новосельской — примерно от мечети «Мухаммад» до кладбища Мирный вдоль улицы Новосельской.

Рената Валеева