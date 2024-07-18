Исполком Казани утвердил проект конноспортивного комплекса в Мирном на 46 га
В Казани появится новый конноспортивный комплекс. Как сообщало «Реальное время» в июне текущего года, проект проходил антикоррупционную экспертизу.
Исполком города утвердил соответствующий план, который предусматривает строительство комплекса на площади 46 га рядом с поселком Мирный на юге Казани. Документ с утверждением планировки территории опубликован в сборнике документов мэрии.
Согласно проекту, на территории комплекса будут расположены следующие объекты:
- конноспортивный комплекс на 300 голов лошадей и вместимостью до 2 700 посетителей;
- существующая конюшня на 18 голов лошадей и вместимостью 18 посетителей;
- визит-центр площадью до 150 кв. м;
- ресторан на 90 посетителей;
- спа-центр и баня вместимостью на 106 посетителей;
- глэмпинг на 94 шт. и 302 места;
- дома для аренды на 6 шт. и 84 места;
- котельная;
- спортшкола местного значения.
Новый комплекс будет располагаться южнее жилого массива Мирный, юго-западнее улицы Новосельской — примерно от мечети «Мухаммад» до кладбища Мирный вдоль улицы Новосельской.
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