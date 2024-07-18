ЦИК Татарстана: в республике понизилась численность избирателей

Фото: предоставлено ЦИК РТ

По информации Центральной избирательной комиссии Татарстана, на 1 июля текущего года число избирателей в регионе составило 2 926 245 человек. Для сравнения, на начало 2024 года их было зарегистрировано 2 928 633.

— Согласно федеральному законодательству, численность избирателей уточняется два раза в год — сверяются данные на 1 января и на 1 июля. На основе этих данных мы устанавливаем итоги голосования и подсчитываем процент явки. Это позволяет нам устанавливать легитимность процедуры голосования, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



Напомним, что в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Всего документы представили 240 кандидатов, из них 154 — по единому республиканскому избирательному округу и 86 — по одномандатным округам.

Олег Исаков